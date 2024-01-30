وزارة الصحة في غزة: إصابة 700 ألف نازح بأمراض معدية وجلديّة

اعلنت وزارة الصحة في غزة إنها رصدت نحو 700 ألف إصابة بأمراض معدية وجلدية بين النازحين، نتيجة الاكتظاظ و"هشاشة المأوى وعدم توفر الغذاء والماء، والرعاية الطبية المطلوبة".

ولفت المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحافي عقده أمام مستشفى "تل السلطان للولادة" بمدينة رفح جنوب القطاع، الى أن نحو مليوني نازح يعيشون في ظروف كارثية، لا يمكن وصفها مع اشتداد ظروف الشتاء.

ولفت إلى أن صحة غزة "رصدت نحو 700 ألف إصابة بالأمراض المعدية والجلدية ونزلات البرد والإسهال والتهاب الكبد الوبائي بين النازحين، نتيجة الاكتظاظ وهشاشة المأوى، وعدم توفر الأطعمة والمشروبات المناسبة، والرعاية الطبية المطلوبة".