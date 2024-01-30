جشع تجار.. يوسف الحسيني: ارتفاعات الأسعار جنونية وغير مسيطر عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي يوسف الحسيني إن أسعار العملات تزيد تقريبا كل 48 ساعة، وبالتالي ترتفع أسعار السلع مهما كان نوعها دون مبرر، معلقا: "بقالنا أسبوع اللي بيحصل في الأسعار جنوني وغير مسيطر عليه".

وأضاف الحسيني، خلال برنامجه "التاسعة"، عبر القناة الأولى، الإثنين، أن ارتفاع أسعار السلع ليس له علاقة بما وصفه بـ "فقعات السوق السوداء للعملات"، القصة في جشع التجار.

وأوضح: "أزمة التسعير في مصر ليس لها علاقة بالدولار وإنما جشع التجار"، موضحا أن التاجر حصل على البضائه بسعر منخفض ويبيعها بسعر أكبر من المعتاد، معلقا: "بيبيع بالغالي عشان هيشتري بالغالي.. التاجر مفتري على الزبون والحكومة لازم تضبط الأسعار وتاخد إجراءات شديدة الحزم والردع".