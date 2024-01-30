نقل موقع بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من مستشاريه خيارات للرد من شأنها ردع أي هجمات أخرى ضد قوات أميركية.
ولفت المسؤولون الأميركيون، إلى أن "خيارات الرد المطروحة لدى البنتاغون تشمل ضرب عناصر إيرانية في سوريا أو العراق".
وكشفوا أن "خيارات الرد المطروحة لدى البنتاغون تشمل أيضا أصولا بحرية إيرانية في مياه الخليجة"، موضحين أنه "من المرجح أن يأتي الرد الأمريكي على شكل موجات ضد مجموعة من الأهداف".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولون أميركيون: خيارات البنتاغون للرد على الهجمات ضد قواتنا تشمل ضرب عناصر إيرانية بالعراق وسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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