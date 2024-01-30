مسؤولون أميركيون: خيارات البنتاغون للرد على الهجمات ضد قواتنا تشمل ضرب عناصر إيرانية بالعراق وسوريا

نقل موقع بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من مستشاريه خيارات للرد من شأنها ردع أي هجمات أخرى ضد قوات أميركية.

ولفت المسؤولون الأميركيون، إلى أن "خيارات الرد المطروحة لدى البنتاغون تشمل ضرب عناصر إيرانية في سوريا أو العراق".

وكشفوا أن "خيارات الرد المطروحة لدى البنتاغون تشمل أيضا أصولا بحرية إيرانية في مياه الخليجة"، موضحين أنه "من المرجح أن يأتي الرد الأمريكي على شكل موجات ضد مجموعة من الأهداف".