مقتل 22 مدنيا في هجوم على قرية في غرب النيجر

قُتل 22 مدنيا في هجوم شنه مسلحون على قرية في منطقة تيلابيري في غرب النيجر قرب الحدود مع مالي، وفق ما أكد مصدران محليان الاثنين لوكالة فرانس برس.
وقال مسؤول محلي في تصريح لفرانس برس "للأسف سقط 22 قتيلا في الهجوم، بعضهم عناصر في ميليشيا للدفاع الذاتي في قرية موتوغاتا". وأكد أحد سكان منطقة قريبة الهجوم والحصيلة.
وذكر المسؤول أن المهاجمين وصلوا إلى القرية "على 20 دراجة نارية تحمل كل منها شخصين" و"بدأوا في إطلاق النار، وسقط قتلى على الفور".
ويتولى مجلس عسكري السلطة في النيجر منذ تموز عقب انقلاب.
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