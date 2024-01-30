أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ "كروز" في المياه قبالة سواحلها الغربية، وهي آخر سلسلة من التجارب الأسلحة التي نفذتها بيونغ يانغ هذا العام.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيؤول في بيان إن الجيش الكوري الجنوبي "رصد إطلاق عدة صواريخ كروز غير معروفة في بحر الغرب لكوريا الشمالية حوالي الساعة 07:00 (22:00 بتوقيت غرينتش)".
وأضافت الهيئة أن وكالات المخابرات الكورية الجنوبية والأميركية "تقوم بتحليل مفصل"، مشيرة إلى أن الجيش الكوري الجنوبي "يتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة مع تعزيز المراقبة واليقظة، ويتتبع بعناية أنشطة كوريا الشمالية".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر قبالة الساحل الغربي للبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.