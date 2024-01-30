الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر قبالة الساحل الغربي للبلاد

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ "كروز" في المياه قبالة سواحلها الغربية، وهي آخر سلسلة من التجارب الأسلحة التي نفذتها بيونغ يانغ هذا العام.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيؤول في بيان إن الجيش الكوري الجنوبي "رصد إطلاق عدة صواريخ كروز غير معروفة في بحر الغرب لكوريا الشمالية حوالي الساعة 07:00 (22:00 بتوقيت غرينتش)".

وأضافت الهيئة أن وكالات المخابرات الكورية الجنوبية والأميركية "تقوم بتحليل مفصل"، مشيرة إلى أن الجيش الكوري الجنوبي "يتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة مع تعزيز المراقبة واليقظة، ويتتبع بعناية أنشطة كوريا الشمالية".