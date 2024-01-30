شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" بالحوار الوطنى تكشف رؤيتها لاستئناف جلسات المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إسماعيل الشرقاوي، مقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطني، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار اقتصادي أعمق هو نوع من المصارحة والمكاشفة مع الشعب المصري، مشيرا إلى أن الشأن الاقتصادي لابد وأن يكون له الصدارة الآن على مائدة الحوار بمشاركة جميع الأطراف المعنية في صناعة السياسات الاقتصادية وجميع طوائف الشعب المصري.

وأوضح أن ملفات المحور الاقتصادي أصبحت قضية الجميع، مما سيتيح فرص أكبر للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة من خلال حلول غير تقليدية، مشيرا إلى أن الدعوة جاءت في توقيت هام للغاية في ظل التحديات التي يمر بها العالم والتي تتطلب تضافر الجميع من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية تعبر عن الجمهورية الجديدة.

وأشار مقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطني، إلى أن مصر تمتلك الكثير من الخبرات في القطاعات الاقتصادية بما لديهم من حلول آليات تنفيذ بعيدا عن فكرة التنظير، موضحا أن الفترة القادمة تتطلب خارطة وهوية اقتصادية واضحة فنحن في أمس الحاجة إلى حوار جاد يتضمن أطياف مختلفة من مدارس اقتصادية للخروج بتوصيات واقعية قابلة للتنفيذ على الأرض كذلك يجب أن يشارك المواطن المصري في هذا الحوار ليكون أكثر إطلاعا على الأوضاع الاقتصادية وتفهم طبيعة التحديات وحتى لا يكون فريسة لأعداء الوطن من خلال بث الشائعات.

وأوضح أن لجنة الزراعة والأمن الغذائي تسعى خلال المرحلة الثانية لاستكمال مناقشتها فيما يخص التعاونيات الزراعية ودعم الفلاح المصري، إلى جانب قضايا جذب المستثمر للقطاع الزراعي وتقليل الفاتورة الاستيرادية لجميع المدخلات الزراعية وغيرها.