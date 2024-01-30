طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي وطريق ترشيش زحلة مقطوعة

أفادت غرفة التحكم المروري، بأن "طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي حاليا، وطريق ترشيش زحلة مقطوعة امام جميع المركبات بسبب تراكم الثلوج".

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