"القسام": قوة خاصة من المستعربين تسللت إلى مستشفى ابن سينا في جنين واغتالت عددا من مقاتلينا

أعلنت كتائب "القسام" - كتيبة جنين، عن "ارتقاء عدد من مجاهدينا، بعملية اغتيال جبانة نفذتها قوة خاصة من المستعربين تسللت لمستشفى ابن سينا في جنين".

وأوضحت مصادر من داخل المستشفى لوكالة "وفا" الفلسطينية، أن "نحو 10 جنود من أفراد القوة الخاصة الاسرائيلية الذين تنكروا بالزي المدني، بلباس أطباء وممرضين وبلباس نسوي فلسطيني، تسللوا الى المستشفى فرادا واتجهوا للطابق الثالث، واغتالوا الشبان باستخدام مسدسات كاتمة للصوت".

وأفاد شهود عيان للوكالة، بأنه "سمع دوي أصوات إطلاق نار كثيف بمحيط مستشفى ابن سينا، بعد اقتحامه من قبل تلك القوة الإسرائيلية".

ودعت القوى الوطنية إلى "الإضراب والنفير العام في جنين بعد اغتيال الشبان الثلاثة بمستشفى ابن سينا".

وذكرت "وفا"، أنه "بذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى 62، ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 381 شهيدا".