مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منازل وأحياء في وسط غزة وجنوبها

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل عدد من المواطنين، أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء، وإصابة آخرين فجر اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف منازل وأحياء في وسط ​قطاع غزة​ وجنوبه"، في اليوم الـ116 من الحرب الإسرائيليّة المتواصلة على القطاع.

وذكرت أنّ "طائرات حربيّة إسرائيليّة نفّذت غارات عدّة على ​مدينة رفح​ جنوبي قطاع غزة، حيث استهدفت منزلًا على الأقل في حي الجنينة. كما قصفت هدفًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مع استمرار القصف المدفعي للمخيم، ما أسفر عن مقتل واصابة عدد من المواطنين".

وأشارت "وفا" إلى "وقوع اشتباكات وقصف عنيف على منطقة بطن السمين وحي الأمل في ​خان يونس​ جنوبي قطاع غزة، حيث تمّ استهداف مسجد الفاروق قرب مفترق الظهرة في مخيم خان يونس، وسط إطلاق نار كثيف في المكان ومحيطه. وتجدّد فجر اليوم، القصف المدفعي لمحيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة".

وكان قد قُتل 20 فلسطينيًّا على الأقل، وأُصيب آخرون أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء، مساء أمس الإثنين، في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة مدوخ في منطقة حي الصبرة.