حاكم بريانسك: الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية ولا إصابات

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، عن إحباط محاولة أوكرانية عبر المهاجمة بواسطة مسيّرة من نوع الطائرات، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.
وأضاف حاكم بريانسك، أن الأجهزة العملياتية والطوارئ، تعمل في مكان الحادث.
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