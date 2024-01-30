انت الان تتابع خبر فقد مكاسب 4 أيام.. أزمة عقارية في الصين تخفض أسعار النفط العالمية! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 82.40 دولار للبرميل عند التسوية، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.23 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 76.78 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة لكلا الخامين عند التسوية لأول مرة منذ أربع جلسات وسط تحول الاهتمام إلى مخاوف الطلب في الصين حيث تفاقمت أزمة قطاع العقارات مع قرار محكمة في هونج كونج بتصفية مجموعة تشاينا إيفرجراند (HK:3333) عملاق التطوير العقاري.



وبعد ذلك، عاودت الاسعار للارتفاع في التعاملات المبكرة ليوم الثلاثاء، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا بما يعادل 0.22 بالمئة إلى 82.58 دولارا للبرميل وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا أو 0.36 بالمئة إلى 77.07 دولارا للبرميل.

وتوجه الأزمة العقارية المتزايدة بالصين ضربة لثقة المستثمرين في أكبر مستورد للخام خاصة بعدما أظهرت بيانات في وقت سابق نموا أبطأ من المتوقع.

ومن المرجح أن تخفض روسيا صادراتها من النافتا، وهي مادة وسيطة تستخدم في صناعة البتروكيماويات، بين 127500 إلى 136000 برميل يوميا، أي نحو ثلث الصادرات الإجمالية، بعدما تعطلت العمليات في مصافي على بحر البلطيق والبحر الأسود نتيجة حرائق، وفقا لتجار وبيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن.

وتجددت الهجمات على منشآت النفط الروسية يوم الاثنين إذ أعلنت السلطات الروسية أن الدفاعات الجوية أحبطت هجوما بطائرة مسيرة على مصفاة سلافنفت-يانوس بمدينة ياروسلافل شمال شرقي موسكو.