انت الان تتابع خبر اختناق محمد القاسم من شماله الى جنوبه.. خارطة باغلب الشوارع المزدحمة ببغداد الان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت خارطة الازدحامات كالآتي: سريع القناة من سيطرة جسر ديالى لغاية مدخل الأمين سريع القناة من مجسر الطالبية لغاية جميلة صفي الدين الحلي من فلكة 83 الى مجسر الطالبية ازدحام كثيف من كلية الإدارة والاقتصاد المستنصرية وجسر البنوك ممتد لغاية نفق النداء



محمد القاسم من مجسر الصليخ لغاية الجسر العنكبوتي على سريع الدورة محمد القاسم من مجسر الصليخ لغاية الجسر العنكبوتي على سريع الدورة شارع حيفا من متنزه الشالجية لغاية مدخل شارع شيخ معروف شارع 14 تموز من مجسر 14 رمضان لغاية مجمع دار السلام شارع وجسر 14 رمضان من تقاطعه مع 14 تموز ولغاية مجسر ساحة اللقاء شارع المطار وسريع القادسية ازدحام متصل من تقاطع شارع المطار مع سريع الشعلة ولغاية مجسر القادسية ساحة قحطان وساحة النسور ازدحام بالكامل من جميع الاتجاهات

