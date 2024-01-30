أظهرت مشاهد انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صور كاميرا مراقبة للحظة تسلل قوة خاصة إسرائيلية بلباس مدني لداخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين لاغتيال 3 شبان فلسطينيين، حيث أعلنت كتائب "القسام" عن اغتيال 3 من مقاتليها.
وكانت قد أوضحت مصادر من داخل المستشفى لوكالة "وفا" الفلسطينية، أن "نحو 10 جنود من أفراد القوة الخاصة الاسرائيلية الذين تنكروا بالزي المدني، بلباس أطباء وممرضين وبلباس نسوي فلسطيني، تسللوا الى المستشفى فرادا واتجهوا للطابق الثالث، واغتالوا الشبان باستخدام مسدسات كاتمة للصوت".
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهد تُظهر تسلل قوّة إسرائيليّة خاصة بلباس مدني وطبي لمستشفى ابن سينا في جنين لاغتيال 3 شبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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