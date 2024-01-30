الخارجية العراقية رفضت التصعيد الأمني شمال شرق الأردن: لتعزيز الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار

أعربت وزارة الخارجية ​العراق​ية، عن قلقها البالغ إزاء "التّطوّرات الأمنيّة الأخيرة الّتي تشهدها المنطقة"، مشدّدةً على أهميّة "خفض التّصعيد الإقليمي، في ظلّ الظّروف الحرجة الرّاهنة، وضرورة تعزيز الجهود الدّوليّة المشتركة لتحقيق الاستقرار".

وأشارت في بيان، إلى "أنّها ترفض التّصعيد الأمني شمال شرق الأردن على الحدود مع ​سوريا​"، مؤكّدةً "ضرورة إفساح المجال للمفاوضات الجارية مع الجانب الأميركي، الّتي تبذل فيها ​الحكومة العراقية​ جهودًا حثيثةً، للوصول إلى تفاهمات إيجابيّة تخدم مصلحة العراق والمنطقة".