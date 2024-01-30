أفادت صحيفة "الشرق" القطرية بأن "الحراك الذي يقوده الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، من باريس الى واشنطن، واجتماعاته المكثفة في الدوحة والعواصم العالمية الكبرى، يعكس الأولوية القصوى التي توليها دولة قطر للعمل من أجل وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والتوصل الى وقف دائم وفوري لاطلاق النار واستمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة، وخفض التصعيد عموما وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".
ولفتت الصحيفة، إلى أن "دولة قطر لا تدخر جهدا في العمل من أجل تجسير الهوة بين الجهات المختلفة وانجاح المساعي المبذولة للتوصل إلى حل يفضي لإطلاق سراح الأسرى ووقف العدوان على غزة"، مؤكدةً أنها "ملتزمة بمواصلة جهودها وتجاوز كل الصعوبات والعقبات وصولا إلى سلام مستدام يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".
كانت هذه تفاصيل خبر "الشرق" القطرية: الدوحة ملتزمة بمواصلة جهودها وتجاوز كل العقبات وصولا إلى سلام مستدام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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