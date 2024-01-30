عبداللهيان: الدبلوماسية نشطة على مسار الحل في غزة ونتانياهو يعيش نهاية حياته السياسية الإجرامية

أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تعلم أن الحل لإنهاء الحرب والإبادة في غزة والأزمة الراهنة هو حل سياسي".
ولفت، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "الدبلوماسية نشطة على مسار الحل و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو يعيش نهاية حياته السياسية الإجرامية".
وأمس، ازدادت التقارير التي تتحدث عن تقدم بشأن صفقة تبادل الأسرى في قطاع غزة، بعد اجتماع أميركي إسرائيلي مصري قطري في العاصمة الفرنسية باريس، بشأن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.
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