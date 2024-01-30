هزة أرضية بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر ضربت شمال غربي الصين

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأنّ هزة أرضية بقوّة 5.8 درجات على مقياس ريختر ضربت إقليم سنجان ذاتي الحكم في شمال غرب الصين.
وبحسب المركز، تم تسجيل الهزات عند الساعة 22:27 بالتوقيت العالمي على بعد 276 كيلومترا جنوب شرق مدينة ألماتي الكازاخستانية و125 كيلومترا غرب مدينة أكسو الصينية التي يبلغ عدد سكانها 535 ألف نسمة. وكان مصدر الهزة على عمق 9 كم.
ولم ترد بعد معلومات حول الخسائر المحتملة والدمار.
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