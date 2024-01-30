مندوب إيران بالأمم المتحدة: طهران غير مسؤولة عن تصرفات أي فرد أو مجموعة بالمنطقة

أشار مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني،في رسالة لرئاسة مجلس الأمن الدولي، إلى أنّ "طهران غير مسؤولة عن تصرفات أي فرد أو مجموعة بالمنطقة".
ولفت إلى أنّ "لا صحة للمزاعم بأن جماعات تابعة لنا لها علاقة بأعمال ضد منشآت أمريكية بالعراق وسوريا"، موضحًا أنّ "لا توجد مجموعات تابعة لقواتنا المسلحة في العراق وسوريا تخضع لسيطرتنا أو تعمل نيابة عنا".
ويأتي ذلك، بعد مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 جرّاء هجوم بطائرة مسيّرة.
عاجل | مندوب #إيران: لا صحة للمزاعم بأن جماعات تابعة لنا لها علاقة بأعمال ضد منشآت أمريكية بالعراق وسوريا— الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) January 30, 2024
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