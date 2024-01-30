حالة الطرق في عدد من المناطق اللبنانية صباح اليوم

ذكرت "​غرفة التحكم المروري​" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، أنّ "الطّرقات الجبليّة المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، هي: كفرذبيان- حدث بعلبك، العاقورة- حدث بعلبك، عيناتا- الأرز، جرد مربين- الهرمل، ومعاصر الشوف- كفريا".

وأفادت بأنّ "طريق عام القبيات- الهرمل سالكة أمام جميع المركبات، و​طريق ضهر البيدر​ سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشّاحنات".