حالة الطرق في عدد من المناطق اللبنانية صباح اليوم

ذكرت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، أنّ "الطّرقات الجبليّة المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، هي: كفرذبيان- حدث بعلبك، العاقورة- حدث بعلبك، عيناتا- الأرز، جرد مربين- الهرمل، ومعاصر الشوف- كفريا".
وأفادت بأنّ "طريق عام القبيات- الهرمل سالكة أمام جميع المركبات، وطريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشّاحنات".
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