"النشرة": إصابة تلاميذ في حادث سير بين باص مدرسة وسيارة على طريق القاسمية

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، بـ"وقوع حادث سير مروع بين باص مدرسة وسيارة على طريق القاسمية شمال صور، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات في صفوف التلاميذ، وتعمل فرق سيارات الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني مركز الإنصارية والدفاع المدني اللبناني مركز صور على نقلهم إلى مستشفيات صور للمعالجة".

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