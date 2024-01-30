الإعلام الأمريكي يكشف عن أسباب توقف دعم بريطانيا العسكري لكييف

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن خطة نقل القذائف المدفعية اليابانية عيار 155 ملم إلى كييف قد توقفت بعد تصديرها إلى بريطانيا.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أنه "كجزء من المبادرة المقترحة كان من المفترض أن تنتج الشركة اليابانية قذائف عيار 155 ملم بموجب ترخيص من شركة BAE Systems البريطانية".

وأضافت الصحيفة أنه بعد الإنتاج كان سيتم إرسال الذخائر المدفعية إلى بريطانيا، ما يمنح لندن الفرصة لإرسال المزيد من الذخيرة إلى أوكرانيا، لكن الخطة توقفت".



وفي ديسمبر 2023، قال وزير الدفاع الياباني السابق إيتسونوري أونوديرا إنه بناءً على تخفيف قواعد التصدير الدفاعية، يمكن لطوكيو بيع قذائف مدفعية عيار 155 ملم إلى لندن.

وقبل ذلك، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن اليابان تدرس إمكانية تصدير مثل هذه الصادرات إلى بريطانيا، وبالتالي يمكنها المساعدة بشكل غير مباشر في توريد الأسلحة إلى كييف.