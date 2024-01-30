الحكم بالسجن 10 سنوات على عمران خان ووزير خارجيته شاه محمود قريشي بتهمة تسريب أسرار دولة

افادت قناة "الجزيرة" بأنه "تم الحكم بالسجن 10 سنوات على رئيس الوزراء الباكستاني الاسبق عمران خان ووزير خارجيته شاه محمود قريشي بتهمة تسريب أسرار دولة".

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