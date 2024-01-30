"حزب الله": التفاوض غير المباشر حول ‏الحدود البرية مع فلسطين المحتلة هو حصرًا بيد الدولة اللبنانية

أعلنت العلاقات الإعلاميّة في "​حزب الله​"، أنّ "إحدى الصّحف نشرت اليوم خبرًا ملفّقًا ومسيئًا، حول ما أسمته ملف التّفاوض غير المباشر حول ‏الحدود البريّة بين ​لبنان​ و​فلسطين المحتلة​".

وأكّدت في بيان، أنّ "التّفاوض غير المباشر هو حصرًا بيد ​الدولة اللبنانية​، ‏وبالتّالي إن ما ورد في الخبر المذكور شكلًا ومضمونًا مجافٍ للحقيقة كليًّا، وعارٍ من الصّحة جملةً ‏وتفصيلًا".