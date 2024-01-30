أعلنت العلاقات الإعلاميّة في "حزب الله"، أنّ "إحدى الصّحف نشرت اليوم خبرًا ملفّقًا ومسيئًا، حول ما أسمته ملف التّفاوض غير المباشر حول الحدود البريّة بين لبنان وفلسطين المحتلة".
وأكّدت في بيان، أنّ "التّفاوض غير المباشر هو حصرًا بيد الدولة اللبنانية، وبالتّالي إن ما ورد في الخبر المذكور شكلًا ومضمونًا مجافٍ للحقيقة كليًّا، وعارٍ من الصّحة جملةً وتفصيلًا".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": التفاوض غير المباشر حول الحدود البرية مع فلسطين المحتلة هو حصرًا بيد الدولة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.