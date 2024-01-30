إنفجارات تهز إسرائيل .. صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب

الشارقة - اميمة ياسر - قالت مراسلة RT مساء يوم الاثنين إن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب الكبرى (غوش دان) وريشون لتسيون في منطقة غوش دان.

وأضافت المراسلة أن دوي انفجارات سمع غرب القدس وفي تل أبيب.

من جهته، أفاد مراسلنا في غزة بأن رشقة صاروخية أطلقت من القطاع باتجاه المدن والمستوطنات الإسرائيلية.

وبينت المراسلة أن آخر صافرات إنذار ورشقة صاروخية استهدف تل أبيب كانت في رأس السنة الجديدة.

هذا وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس أنها "قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين".