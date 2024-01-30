القوة الإسرائيلية اتنكروا في شكل طواقم طبية و مرضى وستات فلسطنين .. اغتيال 3 شبان داخل مستشفى ابن سينا في غزة «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر - دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الهيئة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى وضع حد لسلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني والمراكز الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة لمراكز العلاج وطواقم الإسعاف.

وأضافت الكيلة، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، بعد استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال، التي اقتحمت مستشفى ابن سينا في جنين، وأطلقت عليهم النار داخل أقسامه، أن هذه الجريمة تأتي بعد عشرات الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق مراكز العلاج والطواقم الطبية.

وقالت: يوفر القانون الدولي حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، من ضمنها المستشفيات، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة قد اغتالت الشبان محمد وباسل أيمن الغزاوي، ومحمد وليد جلامنة داخل المستشفى.

تنكروا في ملابس أطباء

اغتالت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين، بينهم شقيقان، داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم، أن أحد الشهداء كان مصابا وكان يتلقى العلاج في المستشفى منذ 25 أكتوبر من العام الماضي.

وأوضحت مصادر من داخل المستشفى، أن نحو 10 أشخاص من أفراد القوة الخاصة تنكروا بالزي المدني، بلباس أطباء وممرضين، وتسللوا إلى المستشفى حيث اتجهوا إلى الطابق الثالث واغتالوا الشبان الثلاثة بمسدسات كاتمة للصوت.