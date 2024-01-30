الكشف وتوزيع الأدوية بالمجان على 900 مواطن بقافلة الشباب والرياضة في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

اختتمت فعاليات القافلة الطبية المجانية بمحافظة جنوب سيناء، والتي أطلقتها الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على مدار يومين بمدن طور سيناء وشرم الشيخ.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه جرى خلال القافلة توقيع الكشف على 900 مواطنًا، بواقع 500 مواطن خلال فعاليات القافلة بالاستاد الرياضي بمدينة طور سيناء، و 400 مواطنًا بالمركز الدولي للتنمية الرياضية "الصالة المغطاة" بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح في تصريح اليوم، أن القافلة شهدت إقبالًا من قبل المواطنين على مدار اليومين، لتوقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات، وتوزيع الأدوية مجانًا، وجرى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بعمل القافلة، ليستفيد أكبر عدد من المواطنين، وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ قوافل طبية بمحافظات الجمهورية.

ولفت إلى أن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية مختلفة، وهي "عظام، رمد، نساء، أطفال، باطنة، تحاليل"، بهدف تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية وتوزيع الأدوية بالمجان لمواطني جنوب سيناء.