شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر الأحزاب بالحوار الوطنى:استكمال الجلسات يحقق المشاركة الفعالة في وضع تصورات للتحديات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني لاستئناف الجلسات، تأتي نفاذا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وأن المرحلة الثانية سترتكز علي أولوية بحث كيفية مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر في ظل الظروف الإقليمية و الدولية المملوءة بالتعقيدات والمشاكل التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر علي الاقتصاد المصري.

وأكد "الطماوي" في تصريح لـ"الخليج 365" أن مجلس الأمناء في دعوته لبدء المرحلة الثانية للحوار الوطني أتاح فترة أسبوعين لتلقي المقترحات حول الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري، مطالبا المشاركين من كافة الجهات والأحزاب والشخصيات الاقتصادية والخبراء والمتخصصين بإرسال مقترحاتهم ورؤيتهم للمعالجة بذات الوسائل التي كانت متبعة من قبل "في المرحلة الأولي".

وأشار "الطماوي" إلي أن حقيقةً الأمر وأهميته تكمن في ضرورة المشاركة الفعالة من كافة الأطياف في وضع تصورات المعالجة لإشكاليات الاقتصاد المصري، وحتى تمثل نقلة نوعية في أساليب العمل التي تعتمد عليها الجمهورية الجديدة، بمشاركة كافة القوي الوطنية في بناء أسس تقوم علي التعاون المشترك تمهيدا لصناعة القرار.

وثمن "الطماوي" الاستجابة السريعة من مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يؤكد دائما أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، مضيفا أنه يتوجه بالشكر والتقدير والاحترام للرئيس الداعي والداعم لإنجاح الحوار والحريص علي الاستماع لكافة الرؤي والأطروحات التي تخرج من خلال فعالياته.