شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الأسرة بالحوار الوطنى: استئناف الجلسات خطوة جيدة فى وقت مثالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبرت ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، استكمال جلسات المرحلة الثانية، تعد خطوة جيدة تأتي في توقيت مثالي، خاصة وأنها ستسعى في أولى جلساتها لتناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة لدعم وإنعاش الاقتصاد، وسيأتي كخطوة في طريق استئناف المزيد من الجولات الخاصة بالحوار الوطني، ودليل على جدية شديدة لدى الحكومة واهتمام رئاسي بأهمية هذا الحوار.

وأضافت في تصريح لـ"الخليج 365"، أنها تثق في الرغبة الحقيقية للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية، مؤكدة أنها في إجمالي الأمر زيادة للمساحات المشتركة بين كافة الأطياف الوطنية للالتفاف حول صالح الوطن والمواطن.

وأشارت إلى أن أن هناك أهمية لما ذكره المنسق العام ضياء رشوان حول آليات عمل الحوار الوطني في المرحلة المقبلة، وتحديدا حينما كشف عن أن مجلس الأمناء سوف يعقد اجتماعه فور انتهاء هذه المدة وجمع وتصنيف التصورات المرسلة له، لكي يضع الجدول الزمني المحدد للحوار حولها وأشكال جلساته.