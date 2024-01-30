اعلن الجيش الإسرائيلي "إصابة 26 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية". كما افاد عن إصابة 2797 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب 1283 منهم أصيبوا منذ بدء الهجوم البري.

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