كركي وقع بروتوكول تعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في الكويت

وقّع رئيس المكتب التّنفيذي للجمعيّة العربيّة للضّمان الاجتماعي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، بروتوكول تعاون مع الأمين العام للجمعيّة الدّوليّة للضّمان الاجتماعي مارسيلو أبي رامية كيتانو، في إطار فعاليّات اليوم الثّاني للنّدوة الفنيّة لمكتب ارتباط الدّول العربيّة للجمعيّة في الكويت.
ويتضمّن الروتوكول: تبادل المعلومات المتعلّقة بالبرامج والأنشطة والخطط المنفّذة من كلّ فريق ونتائج هذه الأعمال، وتنفيذ الأنشطة على المستوى الإقليمي، مع الحرص بشكل خاص على تحسين القدرات الفنيّة والإداريّة لمنظّمات الضمان الاجتماعي، لتوسيع نطاق تغطية الضّمان ليشمل الأشخاص في القطاع غير الرّسمي (غير المنظّم) في المنطقة العربيّة؛ على أن يسري العمل به اعتبارًا من تاريخ توقيعه في 30 الحالي.
وبعد التّوقيع، تمنّى كلّ من كركي وكيتانو "النّجاح والتّوفيق لهذا التّعاون، لما يحقّقه من قيمة مضافة لتحسين آداء مؤسّسات الضّمان والتّأمينات الاجتماعيّة في المنطقة العربيّة، ولا سيّما لجهة توسيع نطاق التّغطية لتشمل العاملين في القطاع غير الرّسمي" ، معربَين عن أملهما في أن "يتمّ تنظيم أنشطة مشتركة في أقرب فرصة ممكنة، تنفيذًا لبروتوكول التّعاون".
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