انت الان تتابع خبر الاعدام والسجن المؤبد بحق تجار مخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية ينوز، أن "مدانين اثنين أصدرت المحكمة عليهما الحكم بالاعدام بعدما ضبطت بحوزة الاول (600) حبة مخدرة والثاني على (3) كليو غرام من المواد المخدرة، وصدر الحكمان استنادا لاحكام المادة 27 / اولا / ثالثا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".



وأضاف أن "مدانين اثنين أصدرت المحكمة نفسها حكما بحقهما بالسجن المؤبد ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة وميزان، إضافة إلى بندقية نوع ار بي كي، مبينا أن الحكمين صدرا استنادا لاحكام المادة 28/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".

