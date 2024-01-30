شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى: مقترحاتنا للحوار الوطنى ترتكز على برنامجنا بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، أن الحزب يعكف على إعداد مقترحاته ورؤيته بشأن المحور الاقتصادي لجلسات الحوار الوطني في مرحلتها الثانية، مشيرا إلى أنها سترتكز بشكل رئيسي على ما تم تقديمه في برنامج الانتخابات الرئاسية من مرشحهم المهندس حازم عمر، نظرا لأن البرنامج هو رؤية حزبية في الأساس، وبه حلول واقعية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتحسين معدلاته.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أهمية استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتركيز خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها، مشيرا إلى أنها تبشر بمزيد من التشاركية ودور أكبر لفاعلية الأحزاب في ظل مناخ منضبط يتم فيه عرض الرؤى والأفكار من خلال حوار راقي ورصين للوصول للأفضل.

وكان قد أشار ضياء رشوان المنسق العام، الى أنه حرصا من مجلس الأمناء على أهمية وأولوية قضايا الاقتصاد المصري الراهنة، فقد قرر إفراد الفترة الأولى من جلسات وفعاليات الحوار لها، موجها الدعوة لكل المشاركين في الحوار، من الكيانات والأفراد، بأن يرسلوا للأمانة الفنية للحوار عبر نفس وسائل الاتصال الثابتة، تصوراتهم المكتوبة المحددة والمفصلة لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصري الراهنة، وذلك خلال أسبوعين ينتهيان في 11 فبراير القادم.