اعلام اسرائيلي: عطل خطير وواسع النطاق بأنظمة الكمبيوتر بمستشفيات إسرائيلية وتحقيق بهجوم إلكتروني محتمل

افادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "عطل خطير وواسع النطاق بأنظمة الكمبيوتر بمستشفيات إسرائيلية وتحقيق بهجوم إلكتروني محتمل". واشارت إلى "مخاوف جدية" لدى الجهات المتخصصة من أن يكون العطل قد أدى إلى "إعطاء أدوية أو جرعات خاطئة لعدد من المرضى، مما قد يعرض حياتهم للخطر".

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