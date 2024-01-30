حمادة لكل الكتل والقوى السياسية: "حِلّوا عن البطريرك"

لفت عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​مروان حمادة​، إلى "أنّني وجدت أنّ عليّ كمواطن، كنائب وكصحافي سابق، أن أتوجّه إلى كلّ الكتل وكلّ القوى السّياسيّة لأقول لهم: "حلّوا عن البطريرك".

وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "الجواب على مواقف البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ السّياسيّة مشروع بكلّ جوانبه، ومن يتحدّث بالسّياسة يجب أن يتوقّع ردودًا سياسيّةً. أمّا أن تنطلق جيوش الذّباب الإلكتروني لتتناول موقعًا ومرجعًا دينيًّا محترمًا، ​بكركي​ ورئيسها، فهذا مستهجن".

وتمنّى حمادة على الجميع، خصوصًا من يمون على هؤلاء في كلّ وسائل التّواصل الاجتماعي، أن "يكفّوا عن تناول الشّخصيّات السّياسيّة والدّينيّة أيضًا، وبالدّرجة الأولى بهذه الطّرق الدّنيئة".