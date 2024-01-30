حمادة لكل الكتل والقوى السياسية: "حِلّوا عن البطريرك"

لفت عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب مروان حمادة، إلى "أنّني وجدت أنّ عليّ كمواطن، كنائب وكصحافي سابق، أن أتوجّه إلى كلّ الكتل وكلّ القوى السّياسيّة لأقول لهم: "حلّوا عن البطريرك".
وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "الجواب على مواقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي السّياسيّة مشروع بكلّ جوانبه، ومن يتحدّث بالسّياسة يجب أن يتوقّع ردودًا سياسيّةً. أمّا أن تنطلق جيوش الذّباب الإلكتروني لتتناول موقعًا ومرجعًا دينيًّا محترمًا، بكركي ورئيسها، فهذا مستهجن".
وتمنّى حمادة على الجميع، خصوصًا من يمون على هؤلاء في كلّ وسائل التّواصل الاجتماعي، أن "يكفّوا عن تناول الشّخصيّات السّياسيّة والدّينيّة أيضًا، وبالدّرجة الأولى بهذه الطّرق الدّنيئة".
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