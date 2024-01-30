الخوري بحث مع اتابكيان بسبل تفعيل العلاقات بين لبنان وأرمينيا خصوصا على الصعيد القانوني

التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، في مكتبه في الوزارة، سفير أرمينيا لدى لبنان فاهاكن اتابكيان، يرافقه السكرتير الثّاني في السّفارة ستيفان جفورغيان.
وقد تناول البحث خلال اللّقاء التّطوّرات العامّة في لبنان والمنطقة، وسبل تفعيل العلاقات الثّنائيّة بين لبنان وأرمينيا خصوصًا على صعيد التّعاون القانوني، إضافةً إلى تعزيز مسار الاتفاقيّات الثّنائيّة بين البلدين في المجال القضائي.
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