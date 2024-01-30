خلف: هل نعي المسؤولية وننتخب رئيسا بدل انتظار إشارة أو أمر لإتمام مصلحة شعبنا؟

أشار النائب ملحم خلف، في تصريح بيومه الـ376 في مجلس النواب، الى أن "مبدأ استمرارية السلطة او مبدأ استمرارية الدولة هو مبدأ دستوري جوهري أساسي يضبط تطبيق أحكام الدستور وتفسيرها، وهذا ما يتفق عليه جميع الفقهاء الدستوريين. وقد اجمع هؤلاء الفقهاء، على هذا المبدأ الذي لا يتوافق مع أي تفسير تعطيلي لاي من سلطات الدولة".

وسأل خلف "أيها السادة، ان من رفض الفراغ في قيادة الجيش أيقبله في رئاسة الجمهورية؟"، لافتاً الى أن "الاوطان أمانة في أعناق مسؤوليها: يدافعون عنها، يخططون لاجيالها، يحفظون مؤسساتها، يبنون مستقبلها".

وأضاف "هل نعي المسؤولية ونحضر الى المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية بدل الانتظار على قارعة اللجان والمندوبين والمبعوثين نستجدي إشارة او امرا لاتمام مصلحة شعبنا؟".