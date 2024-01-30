أكّد رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب ​سامي الجميل​، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "إسكات أصوات الحقّ لن ينجح، والحقيقة ستبقى ناصعة، والأحرار لن يغيّروا مواقفهم"، معلنًا "أنّنا نقف إلى جانب سيّد ​بكركي​ في مواجهة ثقافة الموت والارتهان".

كانت هذه تفاصيل خبر الجميل: إسكات أصوات الحق لن ينجح ونقف إلى جانب سيد بكركي بمواجهة ثقافة الموت والارتهان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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