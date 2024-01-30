الحسيني: اجتماع بري مع سفراء الدول الخمس فيه الكثير من الأهمية فهل يتم الانتخاب قريبًا؟

أشار رئيس تيّار "الكفاح" علي الحسيني، إلى أنّ "اجتماع رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ مع سفراء الدّول الخمس، فيه الكثير من الأهميّة، كون هذه الدّول معنيّة ومهتمّة ومؤثّرة في انتخاب رئيس للجمهوريّة، فهل يتمّ الانتخاب في وقت قريب؟".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "الاجتماع مخصّص للاتفاق على تأكيد الانتخاب أوّلًا، واختيار الشّخصيّة المناسبة ثانيًا"، موضحًا أنّ "ثمّة مشكلةً في هذا الاختيار، بأنّ الثّنائي الشّيعي متمسّك بترشيح رئيس تيّار "المردة" ​سليمان فرنجية​، فيما يُصرّ الفريق الآخر على اختيار مرشّح آخر ويطلب عقد دورات متتالية تنتهي بالانتخاب".