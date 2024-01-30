الأسمر: طريق "هوبرتكم" لن تمر في بكركي وانزعوا القذى من أعينكم لتُبصروا مرتع العمالة

شدّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب سعيد الأسمر، على أنّ "مِن أفعالهم تعرفونهم!"، مشيرًا إلى أنّ "العمالة ليست وجهة نظر أو رمي تُهَم، بل أفعال، كمن تكون موازنته ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الخارج، لينفّذ بها أجنداته على أنقاض دولته وشعبه واقتصاده".

وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "طريق "هوبرتكم" لن تمرّ في ​بكركي​، وبدلًا من التّلهّي بتخوين كلّ من يتكلّم "لبناني"، انزعوا القذى من أعينكم لتُبصروا مرتع العمالة".