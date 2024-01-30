هايتي.. إصدار مذكرة توقيف بحق أرملة الرئيس السابق مويس

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر قاض هايتي يحقق في اغتيال الرئيس جوفينيل مويس، في يوليو 2021 مذكرة توقيف بحق زوجته في أواخر العام الماضي لعدم مقابلته حتى يتمكن من استجوابها بشأن القضية ، وفقا لوثيقة قانونية تم تسريبها في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وتعود المذكرة إلى 25 أكتوبر، ووقعها القاضي فالتر فولتير الذي يشرف على تحقيق مستمر في عملية القتل التي وقعت في مقر إقامة مويس الخاص، حيث تقول السلطات إن مجموعة من الرجال المدججين بالسلاح أطلقوا النار عليه عشرات المرات وأصابوا زوجته مارتين مويس.

تحتوي مذكرة التوقيف المكونة من صفحة واحدة على القليل من التفاصيل باستثناء القول إن السلطات تسعى لمقابلة مارتين مويس حول القضية، وهي لا تذكر ولا تشير إلى أي تورط.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمارتين مويس للتعليق، وقال متحدث باسم محاميها في فلوريدا إنه يحاول الوصول إليها.

لم يتم الرد على الرسائل المرسلة إلى أشخاص مقربين منها.

بعد اغتيال 7 يوليو 2021 ، تم نقل مارتين مويس جوا إلى مستشفى في فلوريدا لتلقي العلاج.

عادت دون سابق إنذار إلى هايتي بعد أقل من أسبوعين ، مما فاجأ الكثيرين.

منذ ذلك الحين ، يعتقد أنها تقيم في الولايات المتحدة ونشرت في بعض الأحيان عن الاغتيال على X ، المنصة المعروفة رسميا باسم Twitter.

في ديسمبر ، كتبت أن "القتلة، يشعرون أن حكمهم من الإفلات من العقاب والنبذ يبدو أنه يقترب من نهايته".

وكررت هذا الشهر دعوتها إلى إنشاء محكمة دولية للتحقيق في القضية، وكتبت: "هايتي قف، حتى يمكن إصلاح الظلم الاجتماعي الذي لحق بالشعب".

في يونيو من العام الماضي ، رفع محامو مارتين مويس دعوى قضائية ضد المتهمين في القتل للحصول على تعويضات غير محددة ومحاكمة أمام هيئة محلفين.

ولم يرد فولتير، القاضي الذي يحقق في القضية، على الفور على اتصالات للتعليق.

تم تعيينه في مايو 2022 للإشراف على القضية ، ليصبح خامس قاض يقوم بذلك.

واستقال قضاة سابقون، بمن فيهم قاض قال إنه يخشى على حياته، وآخر غادر بعد يوم من وفاة أحد مساعديه في ظروف غامضة.

وتوقفت القضية إلى حد كبير في هايتي حيث اعتقل أكثر من 40 مشتبها بهم في عملية القتل بينهم 18 جنديا كولومبيا وما لا يقل عن 20 من ضباط الشرطة الهايتية.

وفي الوقت نفسه، حاكمت السلطات الأمريكية العديد من المشتبه بهم الذين تم تسليمهم في القضية.

وأقر أربعة من 11 مشتبها بهم في ميامي بالذنب، من بينهم ضابط متقاعد في الجيش الكولومبي وعضو سابق في مجلس الشيوخ عن هايتي.