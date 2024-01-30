عثمان سونكو يختار باسيرو ديوماي فاي بديلا في السباق الرئاسي السنغالي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد زعيم المعارضة السنغالية عثمان سونكو رسميا اختيار باسيرو ديوماي فاي خلفا له في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 25 فبراير.

أصدر سونكو، هذا الإعلان من خلال مقطع فيديو مسجل مسبقا تمت مشاركته على صفحته على Facebook ووسائل الإعلام التابعة للمعارضة في 28 يناير 2024.

ويمثل هذا أول ظهور علني لسونكو منذ اعتقاله في 28 يوليو من العام السابق.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 44 دقيقة، والذي تم تسجيله بينما كان سونكو قيد الإقامة الجبرية في يوليو، زعيم المعارضة في الزي التقليدي، ويشرح بالتفصيل اعتباراته الاستراتيجية، يتمثل أحد الجوانب المهمة لرسالة سونكو في التأييد الرسمي لباسيرو ديوماي فاي كخليفة مختار له.

واصفا فاي بأنه "أخوه الصغير" ومؤكدا على صدقه وتألقه ، يعهد سونكو بالمشروع الرئاسي إلى أيدي فاي القادرة.

ويأتي قرار تسمية فاي كمرشح بديل وسط شكوك بشأن قدرة سونكو على المشاركة بنشاط في الانتخابات.

وأحد الأسئلة الحاسمة الناشئة عن هذا الإعلان هو ما إذا كان باسيرو ديوماي فاي، المحتجز حاليا مؤقتا منذ أبريل/نيسان بتهم تشمل التحريض على التمرد، سيمنح الإفراج عنه للمشاركة في الحملة الانتخابية.

وينقسم الخبراء القانونيون حول هذه المسألة، حيث يجادل البعض بأن التهم الخطيرة قد تعيق الإفراج المؤقت، بينما يستشهد آخرون بالأحكام الدستورية التي تضمن المساواة بين المرشحين لأنشطة الحملة.

كما يدعو عثمان سونكو، في الفيديو، إلى إطلاق سراح باسيرو ديوماي فاي، متذرعا بمبدأ تكافؤ الفرص للمرشحين.

ولا تزال نتيجة هذا الطلب غير مؤكدة، حيث لم يقدم أي طلب رسمي للإفراج المؤقت في الوقت الراهن.

وفي الوقت نفسه، يدعو عثمان سونكو المرشحين الرئاسيين الآخرين المنتسبين إلى حزبه، مثل حبيب سي والشيخ تيديان دييه، إلى الحفاظ على ترشيحهم، مما يساهم في زيادة وقت البث لمرشح باستف السابق.