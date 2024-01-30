إيطاليا وأفريقيا.. ردود فعل متباينة على خطة ماتي للتنمية

ياسر رشاد - القاهرة - رحبت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى بحذر بقمة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني للزعماء الأفارقة.

و تهدف إلى توضيح خطة التنمية الإيطالية الكبرى للقارة والتي تأمل حكومتها أن توقف تدفقات الهجرة.

وافتتحت ميلوني القمة في مجلس الشيوخ الإيطالي على أمل أن تؤدي خطتها أيضا إلى تنويع مصادر الطاقة وإقامة علاقة جديدة بين أوروبا وأفريقيا.

ورحبت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إيمي بوب، بالمناقشات في القمة، لكنها حذرت من تقليص مهام الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط.

"لقد كانت الحكومة الإيطالية نشطة للغاية في تقديم المساعدة في مجال الإنقاذ. ولكن هذا لا يمكن أن يكون هو الحال وحده. نحن بحاجة إلى التزام دول متعددة واعتراف حقيقي بأن البشر هم الذين يعانون في البحر".

"من غير المرجح أن يكون للخطة أي تأثير على المدى القصير"

وقال جيامباولو سيلفستري، الأمين العام لمؤسسة AVSI، وهي واحدة من المؤسسات الإيطالية غير الربحية الرائدة للتنمية في أفريقيا، إنه من غير المرجح أن يكون للخطة تأثير قصير الأجل عندما يتعلق الأمر باحتواء الهجرة غير النظامية من أفريقيا.

وحضر أكثر من عشرين زعيما أفريقيا ومسؤولين كبار من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية إلى روما لحضور القمة، وهي أول حدث كبير في رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع.

تعمل إيطاليا، التي ظلت لعقود من الزمن في نقطة الصفر في النقاش الدائر حول الهجرة في أوروبا، على تعزيز خطتها التنموية كوسيلة لخلق ظروف أمنية واقتصادية من شأنها خلق فرص عمل في أفريقيا وتثبيط شبابها عن القيام بهجرات خطيرة عبر البحر الأبيض المتوسط.

في كلمتها الافتتاحية، أوجزت ميلوني سلسلة من المشاريع التجريبية في البلدان الفردية التي قالت إنها ستمكن أفريقيا من أن تصبح مصدرا رئيسيا للطاقة إلى أوروبا، لمساعدتها على التخلص من اعتمادها على الطاقة الروسية بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

وجعلت ميلوني، أول زعيمة يمينية متطرفة في إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مكافحة الهجرة أولوية لحكومتها. لكن عامه الأول في منصبه شهد زيادة حادة في عدد الأشخاص الذين يصلون إلى الشواطئ الإيطالية، حيث وصل نحو 160 ألفا العام الماضي.

"أفريقيا يمكن أن تصبح قوة في مجال الطاقة النظيفة"

وتهدف خطة الحكومة، التي سميت على اسم إنريكو ماتي، مؤسس شركة النفط والغاز العملاقة المملوكة للدولة إيني، إلى توسيع التعاون مع أفريقيا إلى ما هو أبعد من الطاقة، ولكن بطريقة غير مفترسة. وتشمل الخطة مشاريع رائدة في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والزراعة والبنية التحتية.

وقد استضافت إيطاليا، التي كانت في ظل الفاشية قوة استعمارية في شمال أفريقيا، بالفعل اجتماعات أفريقية على المستوى الوزاري، لكن قمة يوم الاثنين، التي عقدت في مجلس الشيوخ الإيطالي لإظهار التزام جميع المؤسسات العامة الإيطالية بالمشروع ، تمثل المرة الأولى التي تعقد فيها على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات.

وتتضمن القمة عروضا قدمها وزراء إيطاليون توضح بالتفصيل جوانب مختلفة من الخطة، أقيم حفل عشاء أقامه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا مساء الأحد.

أشارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة ج. محمد إلى أن 15٪ فقط من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة تسير على الطريق الصحيح ، في حين أن إفريقيا يمكن أن تكون فرصة كبيرة لتطوير الطاقة المتجددة.

مع سكاننا الشباب النابضين بالحياة والمتناميين ، وثروتنا من المعادن الهامة ، وآفاق الطاقة المتجددة الهائلة في إفريقيا ، يمكن أن تصبح إفريقيا قوة طاقة نظيفة ومركزا للخدمات الرقمية ، ومركز التصنيع الكبير التالي في العالم ، "قال محمد لمجلس الشيوخ الإيطالي.

ومع بدء القمة، قرر نواب حزب الخضر والمعارضة في إيطاليا عقد مؤتمر مضاد في مجلس النواب في البرلمان الإيطالي لانتقاد خطة ماتي باعتبارها "صندوقا فارغا" للاستعمار الجديد يسعى إلى استغلال الموارد الطبيعية لأفريقيا مرة أخرى.

وإلى جانب خطة ماتي، أبرمت حكومة ميلوني صفقات مثيرة للجدل مع دول فردية في محاولة لتخفيف عبء الهجرة في إيطاليا.



