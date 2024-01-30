أمطار خفيفة ورياح شديدة بتلك المناطق في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - يسود بالمملكة العربية السعودية طقس مستقر اليوم الثلاثاء الموافق 18 رجب 1445هـ/ 30 يناير 2024م، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره حول طبيعة الأحوال الجوية اليوم هطول أمطار خفيفة في بعض المناطق مع وجود رياح شديدة في أماكن أخرى.

أماكن سقوط الأمطار

وأوضح المركز في تقريره حول الأحوال الجوية اليوم أن هناك احتمالية لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة (الطائف)، ومتوقع سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف-عرعر)، الجوف (القريات).

كما تشهد مدينة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، نشاط للرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية و ، و لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية بينما يستمر على مرتفعات جازان، عسير والباحة ويمتد إلى الطائف.

تحذير من رياح شديدة بتلك المناطق

وحذر المركز من هبوب رياح شديدة على المحافظات الساحلية بمنطقة تبوك، تحجب الرؤية الأفقية، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وأوضح ان هناك حركة للرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع هطول الأمطار، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط والشمالي ومن المتر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع هطول الأمطار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع هطول الأمطار على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.