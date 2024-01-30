شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تناقش ختامى موازنة هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم، الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2022/2023.

واستعرض أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الحساب الختامي للهيئة، موضحاً أن الهيئة حققت صافي ربح بلغ 4 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، مقابل إيرادات بلغت نحو 6 مليار جنيه.

وقال إن جملة موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 22/23، كانت مقدرة بمبلغ 41.9 مليار جنيها، وذلك بالقانون رقم 120 لسنة 2022، مشيراً إلى زيادة اعتمادات الهيئة بمبلغ 2.6 مليار جنيه، مقابل زيادة الإيرادات بمبلغ 2.2 مليار جنيه، ومبلغ 416 مليون جنيها بالتحويلات الرأسمالية مقابل زيادة مماثلة بالإيرادات الرأسمالية المتنوعة وذلك وفقاً لأحكام التأشيرات العامة للسنة المالية 2022/2023، ليكون الربط المعدل بجملة الموازنة 44.6 مليار جنيه.

وأشار إلى الموازنة الرأسمالية عن السنة المالية 22/23، حيث بلغ حساب ختامي الموازنة الرأسمالية 33.3 مليار جنيه مقسمة إلى استخدامات 28.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات رأسمالية متنوعة بقيمة 767 مليون جنيه، إلى جانب قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 28 مليار جنيه.