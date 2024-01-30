شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الانسان بالنواب تؤكد أهمية التواصل البرلمانى مع اللجان المناظرة بالبرلمان الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة النائب طارق رضوان - رئيس اللجنة مع السفير حازم فهمي - مساعد وزير الخارجية لشئون الأميركتين، بحضور الدكتور أيمن ابو العلا والنائب محمد عبد العزيز وكيلي اللجنة والنائب عبد النعيم حامد والنائبة ماهيتاب عبد العادي وذلك لمناقشة جهود وزارة الخارجية ولجنة حقوق الانسان بمجلس النواب لتوثيق الجرائم الإسرائيلية للحرب على غزة، وآخر المستجدات على الساحة الدولية.

و أكدت اللجنة – وفقا للبيان الصادر عنها -على أهمية التواصل البرلماني بين لجنة حقوق الانسان وبين أعضاء لجان حقوق الإنسان واللجان المعنية بالبرلمانات الأوروبية والولايات المتحدة الامريكية وأمريكا اللاتينية لمزيد من تنسيق الجهود بما يخدم السياسة الخارجية البرلمانية القائمة على حفظ الامن الدولي واستقرار الشرق الأوسط ومواجهة التحديات الأمنية والإقليمية.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2021 منحت اختصاصات هامة للجنة حقوقالانسان في مقدمتها ملف الحقوق والحريات، التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوقالإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

يأتي ذلك إلي جانب الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوقالإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.