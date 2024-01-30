شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحان على منصب النقيب و33 للعضوية فى انتخابات "المحامين" باليوم الرابع للترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، أنها تلقت خلال اليوم الرابع لتلقى ملفات طلبات الترشيح عدد (2) ملف لمرشح على منصب النقيب العام.

وعدد (27) ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم (14) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، و(3) ملف لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، و(1) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية، و(4) ملف لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، و(1) ملف لمرشحين على محكمة استئناف قنا، و(4) ملف لمرشحين على محكمة استئناف طنطا، و(6) ملف لمرشحين على مقاعد عضوية المجلس عن الإدارات القانونية.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تلقي ملفات المرشحين يوميًا حتى غدًا الأربعاء الموافق 31/1/2024.

والجدير بالذكر أن عدد المرشحين على منصب النقيب العام، في ختام اليوم الرابع، وصل إلى 12 مرشحًا.، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 215 مرشحًا.