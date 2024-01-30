اعلنت مصادر إيرانية للجزيرة، أن "أميركا أرسلت أكثر من رسالة لطهران خلال اليومين الماضيين عبر أطراف ثالثة"، مشيرة الى ان "رسائل واشنطن أكدت أنها لا تريد حربا مفتوحة، وحذرت بأن توسيع الحرب سيقابل بتحرك أميركي".
واشارت الى ان "طهران رفضت تهديدات واشنطن واعتبرت استهداف أراضيها خطا أحمر سيقابل برد مناسب"، معتبرة ان "رد طهران أكد أنها لا تريد حربا مع واشنطن لكنها ستواجه بقوة أي مغامرة أميركية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر إيرانية للجزيرة: أميركا أرسلت أكثر من رسالة لطهران أكدت أنها لا تريد حربا مفتوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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