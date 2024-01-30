بلدية بيروت: اعمال بناء الحائط المواجه لصخرة الروشة خلال عشرة أيام

أعلن محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس مجلس بلدية بيروت عبدالله درويش في بيان اليوم، أن البلدية" تعمل على إعادة بناء وتأهيل الحائط المواجه لصخرة الروشة الذي انهار قبل أيام جراء عوامل طبيعية، وذلك بالتعاون مع شركة رفيق خوري وشركاه للاستشارات الهندسية، وشركة JCC، وشركةVelvet Productionz، وشركة سمير حميداني للألمنيوم، وشركة الزعني للحديد، وشركة نديم نجم للرخام. وأعلنت البلدية أن" أعمال بناء وتأهيل الحائط ستنتهي خلال عشرة أيام".

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