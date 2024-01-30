شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطاهرى: مصر صمدت بمواقف تاريخية لدعم فلسطين ودفعت ثمن ذلك من اقتصادها والان مع تفاصيل الخبر
وأشار رئيس القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال ندوة بعنوان "دور الصحافة والإعلام المصري والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الاحتلال" بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك ضمن فعاليات معرض الكتاب 2024، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحرب على غزة تمت دون هدف استراتيجي فبعد أكثر من 100 يوما على الحرب، لم ينجح الاحتلال في تحرير الرهائن أو تحقيق مكاسب على الأرض، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية قضية وجودية بالنسبة إلى مصر، ولكن نحن أمام ساحة دولية في حالة استقطاب، وبرغم ذلك ظلت مصر ثابتة بمواقف سياسية شريفة ودفعت من اقتصادها ثمن هذه المواقف، مؤكدا أنه علينا أن ننظر إلى تداعيات الحرب على قناة السويس وعلى سعر العملة المحلية وعلى القطاع السياحة.
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