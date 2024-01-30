شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطاهرى: مصر صمدت بمواقف تاريخية لدعم فلسطين ودفعت ثمن ذلك من اقتصادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن ما وقع في السابع أكتوبر كان محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، فإن الفترة الأولى من اندلاع الحرب من تاريخ 7 وحتى 18 أكتوبر 2023، لم يكن هناك صوت إقليمي يدافع عن القضية الفلسطينية سوى مصر، وبعد انعقاد قمة السلام بدأ تحريك في الرأى الغربي، وصولا إلى محاولة فك ارتباط بين جو بايدن ونتنياهو مما ساهم في تغير الخطاب الإعلامي الأمريكي إزاء الحرب بغزة.

وأشار رئيس القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال ندوة بعنوان "دور الصحافة والإعلام المصري والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الاحتلال" بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك ضمن فعاليات معرض الكتاب 2024، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحرب على غزة تمت دون هدف استراتيجي فبعد أكثر من 100 يوما على الحرب، لم ينجح الاحتلال في تحرير الرهائن أو تحقيق مكاسب على الأرض، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية قضية وجودية بالنسبة إلى مصر، ولكن نحن أمام ساحة دولية في حالة استقطاب، وبرغم ذلك ظلت مصر ثابتة بمواقف سياسية شريفة ودفعت من اقتصادها ثمن هذه المواقف، مؤكدا أنه علينا أن ننظر إلى تداعيات الحرب على قناة السويس وعلى سعر العملة المحلية وعلى القطاع السياحة.