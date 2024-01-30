شكرا لقرائتكم خبر عن محمود مسلم: مصر غيرت وجهة نظر العالم إزاء القضية الفلسطينية رغم روايات الاحتلال الكاذبة والان مع تفاصيل الخبر
وأشار "مسلم"، خلال ندوة بعنوان "دور الصحافة والإعلام المصري والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الاحتلال" بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك ضمن فعاليات معرض الكتاب 2024، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدعاوى بحل الدولتين هو ثمن دماء آلاف من الشهداء، من أجل إعلان دولة فلسطينية ذى سيادة مستقلة، مثمنا دور مصر في تغيير وجهة نظر العالم حول ما يحدث في غزة بعد أيام قليلة من اندلاع الأزمة في السابع من أكتوبر، رغم روايات الاحتلال الكاذبة.
ونوه عضو مجلس الشيوخ أننا ما زلنا أمام غطرسة نتنياهو الذى يسعى إلى إطالة مد الحرب على غزة لأنه يعلم أن انتهاء هذا العدوان يعنى تقديمه للمحاكمة الدولية.
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